Coronavirus : un robot-conseiller se balade dans les rues de New York

Un iPad fixé sur la poitrine pour répondre au questionnaire

Une curiosité... bien placée

Si vous avez eu l'opportunité de passer par New York ces derniers jours, vous avez peut-être croisé, au hasard de vos déplacements sur l'île de Manhattan, un robot de la société Promobot, mesurant environ 1,5 mètre de haut. Le droïde au visage plutôt amical ne se promène pas par hasard puisqu'il est capable, via un questionnaire, de déduire si vous êtes atteint du coronavirus, dont l'épidémie a fait plus de 1 000 morts, pour 43 000 cas , dont 13 aux États-Unis.Le jeudi 6 février, le robot a été aperçu du côté de Bryant Park à quelques centaines de mètres au sud-est de Times Square, à Manhattan. Quelques jours plus tôt, le droïde distribuait des masques chirurgicaux de protection non loin de là. Lundi, c'est sur Times Square qu'il a pris position, avec un précieux rôle de conseil à la population.Le robot délivre ses recommandations pour se prémunir face au virus, et demande surtout aux passants de remplir un questionnaire, soit via un iPad fixé sur sa poitrine, ou en discutant directement avec lui de vive voix, lui permettant de déduire s'ils sont touchés par le coronavirus.Le robot ne détecte pas le virus à proprement parler. Mais ses questions lui permettent de déduire si l'interlocuteur a les symptômes potentiels de la maladie. Celui-ci demande par exemple au passant s'il a eu de la fièvre au cours des trois derniers jours. Le badaud doit ensuite taper surou surdepuis l'écran tactile de l'iPad, et ainsi de suite.La machine a été mise au point par une start-up basée à Philadelphie, en Pennsylvanie. Promobot, fondée par Oleg Kivorkutsev, un entrepreneur russe, est spécialisée dans la conception de robots de service autonomes à destination des entreprises. Un robot comme celui déployé à New York coûterait, au minimum, 25 000 dollars.