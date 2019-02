Samsung travaille sur une Galaxy Tab S5e et les visuels sont déjà disponibles

Une Tab S5e qui s'inspire beaucoup du nouvel iPad Pro...

Quid du créneau de lancement ?

D'après le très bien renseigné SamMobile , et comme l'appuie le suffixe « e » de cette nouvelle ardoise,ne plancherait en l'état que sur une Galaxy Tab S4 légèrement upgradée. Un modèle entièrement neuf, baptisé cette fois, pourrait donc voir le jour par la suite.Comparée à la Tab S4, cette Tab S5e adopte un design d'avantage aminci. Lesde l'appareil semblent par ailleurs avoir été légèrement rabotées, renvoyant ainsi au look adopté par Apple sur l 'iPad Pro 2018 . La caméra dorsale a pour sa part déménagé pour être positionnée dans le coin supérieur gauche du verso de cette nouvelle tablette, tandis que les nouvelles icônes de la surcouche One UI de Samsung apparaissent sur les visuels.Il faudra certainement attendre quelques mois pour obtenir de plus amples informations sur cette Tab S5e, à commencer par sa fiche technique précise.De la même manière, le doute plane encore quant aude ce nouveau modèle. Compte tenu de la sortie encore fraîche de la Tab S4 et du manque criant de rumeurs sur sa remplaçante, cette Tab S5e ne devrait pas - selon toute logique - être présentée la semaine prochaine , en même temps que le trio de Galaxy S10 (dont on sait déjà presque tout ).Sans verser dans la prédiction au doigt mouillé, une arrivée sur le marché de cette Tab S5e durant l'été - et donc un an après la sortie de sa grande sœur -, serait plus crédible. Le temps nous permettra à n'en point douter d'y voir plus clair.