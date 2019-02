Le Samsung Galaxy A90 n'aurait pas d'encoche, mais une caméra frontale rétractable

Le A90 ressemblerait au Vivo Nex

Un Galaxy A90 à caméra rétractable

Des spécifications haut de gamme

Source : Sam Mobile

Alors que les Galaxy M10 et M20 devraient bientôt voir le jour en Inde afin d'étendre le milieu de gamme de, les Galaxy A se rapprochent toujours plus du haut du panier. On pense ainsi au Galaxy A9, qui avait déjà servi de plateforme d'essai pour un quadruple APN dorsal en 2018.Ce smartphone original pourrait bientôt voir arriver un compère non moins original. Sobrement nommé, le nouveau venu intégrerait une caméra frontale rétractable. Une première pour le constructeur sud-coréen, mais rien d'exceptionnel sur le marché.On se rappelle en effet que Vivo et OPPO, deux constructeurs chinois plutôt prolifiques, avaient opté pour une telle solution l'an dernier sur leurs smartphones haut de gamme Nex et Find X. Dans une moindre mesure, Xiaomi a lui aussi opté pour une caméra rétractable, ou plus précisément coulissante avec son très beau Mi Mix 3 Le Galaxy A90 n'invente donc pas la roue, mais pourrait marquer un tournant pour les futures productions de Samsung si la sauce prend auprès du grand public. L'avantage d'une telle technologie est. Reste à savoir si les allées et venues incessantes du mécanisme sauront lui assurer une bonne durabilité au fil des années...On en sait encore peu sur le Galaxy A90. Il faudra attendre encore quelques mois pour le découvrir plus en détail. Mais les premières fuites laissent entendre que ce smartphone n'aura pas à rougir de la concurrence.En dehors de sa caméra frontale rétractable, l'engin adopterait uncomme il en existe sur le Oneplus 6T pour ne citer que lui. Ajoutez à ça plusieurs capteurs photo au dos dont un TOF capable de modéliser les objets en 3D et un stockage interne de 128 Go.Comme vous pouvez le constater, la gamme Galaxy A semble monter de plus en plus en puissance. On peut probablement s'attendre à une insertion des Galaxy M sur le marché européen dans les prochains mois, les Galaxy S - dont le futur Galaxy S10 - restant quant à eux en ultra-haut de gamme avec des prix dépassant le millier d'euros.