Saints Row: The Third Remastered annonce sa venue sur PS4, Xbox One et PC

Saints Row: The Third - Remastered met le (gros) paquet

Plus beau et au complet, le titre promet toujours autant de décomplexions que d'explosions.Probablement échaudé par le succès assez mitigé des derniers opus en date, THQ a préféré jouer la carte remaster avec la licenceplutôt que de proposer un nouveau titre. Sans surprise, c'est le plus acclamé,, qui va connaître la joie de profiter d'une version améliorée. Sobrement intitulé, le jeu arrivera sur PS4 et Xbox One, mais aussi PC via l'Epic Games Store dès le 22 mai prochain.Pour 39,99 dollars (on imagine que le tarif sera équivalent en euros), le titre sera accompagné de ses trois extensions et d'une trentaine de DLC, pour une expérience complète, jouable seul ou en coop' Et qui ditdit forcément améliorations graphiques. Le jeu de 2011 en avait bien besoin, d'autant plus qu'à en croire le trailer, le studio Spearasoft a fait les choses bien. Textures, lumières, environnements ou encore modèles semblent avoir profité d'un travail particulièrement soigné qui devrait faire plaisir à voir quand vous ferez tout exploser dans ce GTA-like décomplexé.