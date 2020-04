Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0 débarquent en avril sur le Playstation+

Lire aussi :

Ils remplacentetBonne nouvelle pour les joueurs PS4 abonnés au PlayStation+ : leur confinement devrait un peu mieux passer grâce aux deux excellents jeux qui seront proposés sans surcoût dès le 7 avril prochain. En effet, il sera possible de récupérer jusqu'au 4 mai les solidesetLe premier n'est plus vraiment à présenter tant la licence AAA de Naughty Dog orientée action/aventure/TPS a connu le succès sur les consoles de Sony, y compris pour le petit dernier,. Le second est, comme son nom l'indique, un sympathique jeu de course automobile signé Codemasters orienté...rally.Bon courage pour les téléchargements cependant, puisque Sony a décidé de brider les vitesses de téléchargement dans le cadre du confinement et de la recrudescence des connexions , afin d'alléger l'usage de la bande-passante.