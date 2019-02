Festival Play Paris : quand la Ville Lumière devient capitale du jeu vidéo

Le festival des joueurs de 7 à 77 ans

Les champions du monde de MTG à la fête

On connaissait déjà la. Il faudra maintenant compter avec, un nouveau festival dédié au jeu sous toutes ses formes. Lancé en début d'année 2018, cet événement ouvert à tous se déroulera pour la seconde fois à l'espace Champerret, à Paris.Retenez bien les dates : lesse déroulera le festival Play Paris. Encore tout jeune, cet événement a pourtant rencontré un certain succès lors de sa première tenue en 2018. Il faut dire que le programme de ces 48 heures est bien chargé !On y trouve bien entendu les jeux vidéo, cœur de Play Paris, mais aussi. Pour l'occasion, de nombreuses associations font le déplacement, ainsi que de prestigieuses équipes du domaine e-sportif.Le bâtiment accueillant les festivités est séparé en plusieurs parties. La scène centrale verra s'affronter les meilleures équipesdu monde entier sur des titres commeou. Pour les nostalgiques des années 80, toute une zone est réservée auavec de nombreuses bornes d'arcade. Les joueurs avides de titres AAA pourront eux aussi profiter de PC et PS4 en libre accès.Niveau tarif, comptez. L'accès est gratuit pour les moins de 6 ans. Bien entendu, de nombreux stands de restauration sont à disposition, ainsi que des points de retraits bancaires histoire de ramener quelques souvenirs à la maison pour les petits et grands.On l'a vu, le jeu est présent sous toutes ses formes au festival Play Paris. Outre les jeux vidéo, ce ne sontqui seront présentés dans la « zone freeplay ». Du bon vieux, tout le monde devrait trouver son bonheur !Lesseront d'ailleurs présents pour faire des démonstrations et animations. Un tournoi est aussi prévu sur les deux jours avec à la clé une dotation de 1000 € pour le gagnant. 100 places sont disponibles, l'inscription coûtant 35 € pour les deux jours. Des parties en paquets scellés de 3 rondes seront aussi organisées tout au long du festival, coûtant 20 €.Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site officiel de Play Paris et à réserver vos places sur la billetterie en ligne officielle