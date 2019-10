Microsoft corrige enfin le bug Windows 10 qui provoquait des écrans noirs

© RoSonic / Shutterstock.com

Deux démarrages au lieu d'un

Source : Softpedia.

Microsoft rappelle que ces correctifs doivent être réalisés manuellement via Windows Udpate, à moins d'attendre le mois de novembre.Le 11 juin, des utilisateurs ayant installé des mises à jour cumulatives pour Windows 10 versions 1803 et 1809 subissaient un écran noir au démarrage de leur ordinateur. Fait étonnant : il fallait simplement redémarrer l'ordinateur pour que l'ensemble fonctionne de nouveau, le bug ne concernant qu'un premier démarrage.Presque quatre mois plus tard, ces personnes disposent finalement de deux correctifs (KB4519978 pour Windows 10 version 1803 et KB4520062 pour Windows 10 version 1809). La note de mise à jour précise que celles-ci sont à effectuer manuellement : l'utilisateur doit ouvrir Windows Update, faire une recherche de mises à jour et chercher celle qui lui est nécessaire. La mise à jour pourra aussi être effectuée automatiquement le 12 novembre, date à laquelle les prochaines mises à jour cumulatives sont prévues par Microsoft.