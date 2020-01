CES 2020 : Panasonic dévoile des lunettes de réalité virtuelle au look très cyberpunk

Compatibilité HDR

De nouvelles perspectives avec la 5G

Source : The Verge

Après une certaine hype observée au milieu des années 2010, la réalité virtuelle a quelque peu perdu de sa superbe depuis. Même si des acteurs comme Oculus et HTC dynamisent toujours autant le marché - l'un pour le grand public, l'autre pour les professionnels -, accompagnés de Microsoft et de ses nombreux partenaires ayant jeté leur dévolu sur Windows Mixed Reality.Le positionnement de Panasonic sur les technologies immersives apparaît donc comme une petite surprise. Le groupe japonais a en effet levé le voile sur une paire de lunettes VR dans le cadre du Consumer Electronics Show (CES) 2020. Le produit, dénué de nom, a été conçu en partenariat avec Kopin Corporation, une entreprise américaine spécialisée dans les dispositifs d'affichage pour l'électronique mobile.Visuellement, le modèle interpelle forcément. Mais son design se démarque des autres dispositifs du marché principalement composé de casques, et non de lunettes. En théorie, ces dernières apportent un confort supplémentaire à l'utilisateur. Quant à la qualité d'une expérience immersive, The Verge a été impressionnée par les écrans OLED, la compatibilité HDR et l'absence de(aucune ligne de séparation entre les pixels). En revanche, le champ de vision () semble réduit.Le fait est que les usages présentés par la firme du Pays du Soleil-Levant se tourneraient vers deux domaines principaux : la consommation d'événements sportifs et de contenus engageants liés au voyage.Le développement de la 5G apportera également de nouvelles perspectives au fil des prochaines années, lit-on dans un communiqué de presse . Aujourd'hui, la société ne mentionne aucune date de sortie, ni de grille tarifaire.