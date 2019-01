CES 2019 - Mercedes présente un véhicule autonome électrique à la fois taxi et... livreur

Mercedes-Benz Vision URBANETIC on the Las Vegas Strip.

Il fallait y penser, tout simplement. Alors que, généralement, transporter une personne est une chose et acheminer un colis en est une autre, les équipes de la division de camions deont pu se demander : pourquoi ne pas faire les deux au prix d'un même véhicule, qui plus est autonome et électrique ? C'est tout le principe du fourgon modulaire présenté par la marque allemande cette semaine, lors dude Las Vegas. Et bien que nous ne soyons qu'au stade d'une présentation en grande pompe du concept - qui ne verra peut-être jamais le jour -, ce véhicule colle vraiment avec ce que l'on peut imaginer du transport de demain.En jetant un œil un peu plus attentif au Vision Urbanetic, on distingueau sein de la fourgonnette. La première, la partie blanche, est réservée aux personnes dont le trajet promet d'être court. La seconde, la partie rouge, est équipée de sièges qui permettront aux voyageurs qui resteront plus longtemps dans le véhicule de s'installer confortablement. Mercedes-Benz veut vraiment donner. La verrière offre aussi une vue imprenable du ciel ou des paysages.Le châssis du véhicule, lui, regroupe à la fois la motorisation électrique, les systèmes électroniques de contrôle, les batteries, mais aussi les différents et nombreux capteurs, caméras, logiciels et ordinateurs nécessaires à sa fonction autonome.Sa propulsion électrique offre une mobilité zéro émission locale, faisant du véhicule, ainsi qu'un silence à toute épreuve, permettant un transport nocturne sans que cela ne réveille ou ne dérange qui que ce soit.Nous le disions, la fourgonnette peut jouer un double rôle. Une fois que le véhicule a fini de transporter ses passagers,. Gadget selon vous ? Pas tant que ça... Car un tel véhicule, à la fois taxi et transporteur de colis, pourrait être une vraie aubaine pour une entreprise etAu niveau des dimensions, cela ne se voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais le Vision Urbanetic en impose. Celui-ci mesure. Il est tout à possible de tenir debout à l'intérieur. Il peut transporteren mode « cabine » eten mode « cargo ». La transition d'un mode à un autre, elle, ne se fait qu'en quelques minutes.