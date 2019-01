CES 2019 : Cybic Legend, le vélo qui embarque Alexa pour vous guider

© Halfords

Pas facile de fixer un GPS sur son vélo. Pour que vous puissiez tout de même vous orienter facilement sur deux roues, un nouvel engin sera capable de vous guider à la voix. Un genre de KITT de, mais quand même pas aussi classe.En effet, le, qui sera présenté au CES 2019 à Las Vegas, embarque, l'assistant personnel d'Amazon. Une combinaison inédite, qui pourra vous permettre de recevoir des instructions sur le chemin à suivre, tout en restant concentré(e) sur votre conduite.Mais Alexa sera également capable de vous fournir d'autres informations, comme la météo. De plus, vous pourrez aussi vous en servir pour certains équipements de votre vélo. Par exemple, si vous y installez des phares intelligents, vous pourrez demander à l'assistant vocal de les allumer pour vous, en cas de luminosité plus faible. Remarquez, s'il s'agit vraiment de phares intelligents, ils sauront se mettre en marche de façon autonome dans l'obscurité...Par ailleurs, vous pourrez exploiter les fonctions classiques d'Alexa, tout en enfourchant votre engin. Vous pourrez par exemple envoyer des messages, jouer de la musique ou commander votre repas du soir.Pour l'heure, seule uneest prévue, à l'été 2019, avec une exclusivité donnée aux magasins Halfords. La présentation lors du CES permettra peut-être d'en découvrir d'autres et d'en savoir davantage sur les caractéristiques de ce vélo d'un nouveau genre.