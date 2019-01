CES 2019 | Segway présente son robot livreur autonome et sa nouvelle trottinette électrique

© Segway

Un robot roulant sur de petites distances

Une nouvelle trottinette qui ne prendrait pas feu ?

Source : Engadget

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, Drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

Si pour vous,n'est associé qu'aux gyropodes et à la mort de son propriétaire sur l'un de ces engins, sachez que l'entreprise a évolué depuis. Elle a en effet diversifié ses activités et été rachetée par Ninebot, société chinoise dont le principal investisseur s'appelle Xiaomi.Segway demeure toutefois une marque forte suret va à présent tenter de se faire un nom sur celui de la livraison. En effet, la société va présenter au CES 2019, unmonté sur roulettes. Pouvant transporter jusqu'à 50 kg et doté de compartiments d'une capacité de 70 L, cette espèce de boîte aux lettres roulante exploite divers algorithmes d'intelligence artificielle pour apporter des colis à leurs destinataires.Vous ne devriez toutefois pas le voir déambuler sur les trottoirs de sitôt. Loomo Delivery est en effet conçu pour, ou plutôt du dernier hectomètre, dans les entreprises et les centres commerciaux. Il serait même en mesure d'emprunter un ascenseur (mais comment ferait-il pour appuyer sur le bouton ?).Autre annonce à venir de la part de Segway : sa, nommée «». Pour l'heure, on en sait peu sur ce nouveau « véhicule haut de gamme », si ce n'est qu'il est présenté comme plus résistant aux diverses conditions climatiques, ce qui est déjà censé être le cas de certains gyropodes de la marque. Le modèle ne sera pas vendu directement au grand public, mais devrait être exploité par des services de partage de trottinettes.Segway l'assure : le Model Max sera. Si cette annonce ne constitue pas un effet de surprise renversant, elle est peut-être de nature à rassurer un acteur tel que Lime . En août dernier, l'entreprise, spécialisée dans la mise à disposition de moyens de transport, avait en effet dû rappeler 2 000 véhicules conçus par Segway, à cause de risques d'incendie pendant leur charge.