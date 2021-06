Valorant : une version mobile annoncée pour fêter son anniversaire et ses 14 millions de joueurs par mois

Après une opération d'accès à sa bêta fermée qui avait littéralement fait exploser Twitch et une sortie le 2 juin 2020, Valorant s'est peu à peu imposé comme un concurrent sérieux de CS:GO. Comptant désormais 14 millions de joueurs par mois, Riot Games compte, après Teamfight Tactics et League of Legends: Wild Rift , exporter son nouveau jeu à succès sur smartphones et tablettes .