Riot Games : la firme prévoit d’enregistrer le chat vocal de Valorant pour lutter contre la toxicité

Cette nouvelle fonctionnalité de modération n’est pas le premier coup d’essai de la société qui a déjà tenté de modérer les attitudes et discours toxiques au sein de ses autres productions. Les atteintes sexistes, racistes et le harcèlement sont un problème qui dépasse le cadre de Valorant, à l’instar de League of Legends qui est aussi, malheureusement, connu pour ce genre de frasques.

Ainsi, Riot Games renforce son engagement auprès des joueurs pour lutter contre ce genre de comportements. Une initiative qui illustre les ambitions de la firme en matière de respect et d’inclusivité, et qui prend forme par la création d’une équipe dédiée aux avancées en matière de fonctionnalités sociales sur Valorant. Outre ce système inédit, Riot Games envisage un renfort de la modération textuelle et réfléchit à instaurer un système de réputation et d’honneur comme dans League of Legends.