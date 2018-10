Le PDG de Brave demande un RGPD version US au Sénat Américain

Vie privée et USA...

Un règlement bénéfique pour le pays ?

Depuis sa création en 2016, le navigateur Brave ne cesse de voir son nombre d'utilisateurs augmenter.Fiable, rapide, et protégeant les données de ses utilisateurs, le navigateur web Brave basé sur Chromium met l'accent sur la sécurité et le respect de la vie privée de l'utilisateur, en activant automatiquement l'optionqui permet de chiffrer sa connexion avec des sites web non sécurisés par exemple.Cependant, il semblerait que Brendan Eich, son créateur, souhaite aller plus loin. Il a en effet récemment écrit une lettre adressée au Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports des États-Unis, afin de leur faire part de ses arguments quant à la mise en place d'un texte similaire au RGPD.On vous propose de découvrir ci-dessous quelques extraits de ladite lettre, qui commence ainsi :L'homme poursuit en rappelant que les fondements du RGPD coïncident avec ceux des USA :Brendan Eich explique ensuite les avantages qu'aurait le pays à adopter une réglementation similaire :C'est ainsi qu'il continue en parlant des dangers que représentent les publicités ciblées, ainsi que l'avantage économique qu'elles offrent aux entreprises, qu'il décrit commeReste à voir si le Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports des États-Unis prêtera une oreille attentive à ce courrier.