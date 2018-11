Intel présente son premier modem 5G (et il pourrait équiper les prochains iPhone)

Le modem Intel peut atteindre des débits de 6 Gigabits/sec

La XMM 8160 devrait être le modem désigné des iPhone de 2020

Source : The Verge

Ladevient une réalité concrète pour les constructeurs. Alors que le réseau est toujours en cours de test, fabriquants et opérateurs préparent activement le lancement commercial et les premiers smartphones compatibles devraient être lancés tout prochainement.s'intéresse de près également à cette nouvelle norme et a présenté son premier modem 5G, le. La puce est conçue à la fois pour smartphones et PC, avec des débits maximum de 6 Gigabits/seconde. Il supportera tous les anciens réseaux 4G, 3G et 2G, en plus de la nouvelle norme. Intel indique également que le modem supportera à la fois le spectre deset les parties de la bande inférieure du spectre, qui permet d'obtenir une large bande passante.Il sera disponible pour les constructeurs dès la mi-2019 et devrait équiper les premiers appareils dès 2020. Mais les constructeurs de mobiles ne se bousculent pas pour obtenir cette puce. Les principaux acteurs du monde Android, dont Samsung, Huawei ou encore OnePlus, se fourniront chez Qualcomm, avec la puce Snapdragon X50.Le principal constructeur à se fournir chez Intel pour ses puces modem est. Depuis 2018, et le conflit qui oppose la Pomme à Qualcomm sur le montant des royalties reversés au fondeur , Apple se fournit exclusivement chez Intel pour sa puce réseau pour les iPhone XS et XR. Il est probable en suivant le calendrier d'Intel que lesde 2020 seront équipés de la puce XMM 8160 et que cette nouvelle gamme de smartphones signée Apple soit la première à supporter la 5G, si tant est que les opérateurs soient prêts à cette date.