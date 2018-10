5G : Samsung rachète Zhilabs, spécialiste de l'analyse réseau

Faciliter la transition de Samsung vers la 5G

« Les outils d'analyse de réseau automatisés et intelligents sont essentiels »

La 5G est sur toutes les bouches des opérateurs mobiles. Alors que des tests ont déjà eu lieu à Marseille (Orange) et Bordeaux (Bouyges Telecom) , cette 5e génération de standards pour la téléphonie mobile devrait progressivement s'inviter sur nos smartphones dans le courant de l'année 2019 . Faut-il encore que les constructeurs soient eux aussi prêts à l'accueillir sur leurs téléphones portables.Samsung compte bien s'y préparer au mieux. En août dernier, le géant sud-coréen avait présenté un nouveau plan d'investissement de 25 000 milliards de wons - soit environ 19 milliards d'euros - dédié à des entreprises spécialisées dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de la 5G, des composants électroniques automobiles et des produits biopharmaceutiques.Le rachat de Zhilabs annoncé par le biais d'un communiqué de presse disponible sur le site de Samsung s'inscrit parfaitement dans cette stratégie. Si les détails financiers n'ont pas été communiqués par les deux parties, la mission de la société espagnole basée à Barcelone semble claire et précise : faciliter la transition vers la 5G grâce à ses outils d'analyse capables de tester les performances du réseau en temps réel.Pour ce faire, Zhilabs fait appel à de l'intelligence artificielle qui automatise ses processus d'analyse. Une technologie ayant séduit des poids lourds du secteur, tels que Vodafone, Telefonica ou encore HP. Cette acquisition ne bouleversera en rien son organisation, puisque la compagnie continuera de fonctionner de manière totalement indépendante vis-à-vis de la maison-mère., a déclaré Youngky Kim, président de la division Réseaux de Samsung Electronics.