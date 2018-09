Le Wi-Fi dans les avions de la compagnie Air France, c'est pour 2020 !

NextNewMedia / Shutterstock.com

Le Wi-Fi oui, mais pas gratuit !

2020 sera la bonne année

Source : Air France.

, c'est le petit nom du projet, regroupe 3 offres qui seront proposées aux voyageurs.La première offre, nommée, permet d'envoyer et de recevoir des messages gratuitement via des applications comme Messenger ou WhatsApp durant tout le vol.L'offrepermet de surfer sur Internet et d'envoyer ou de consulter des e-mails. Ce pass voit son prix varier en fonction du type de vol : 3 euros sur un court-courrier, ou à partir de 5 euros pour un moyen-courrier<.Pour les longs courriers, deux options seront proposées : 8 euros pour une heure ou 18 euros pour toute la durée du vol.Le dernier Pass, appelé, donne accès à l'Internet haut débit et au streaming. Destiné aux long-courriers, il sera disponible dans tous les vols pour 10 000 Miles, ou 30 euros.Air France annonce que 100% de sa flotte sera équipée de cette offre de Wi-Fi à l'horizon 2020.Pour les plus pressés, l'entreprise ajoute qu'environ 22 vols long-courriers et 8 moyen et court-courriers en seront équipés avant la fin de l'année.