La vague 5G se prépare, mais les consommateurs ne sont pas prêts à payer plus

La 5G chez les Américains ? Ce n'est pas encore ça...

Les Américains ne veulent pas que l'on touche à leur porte-monnaie

La société, spécialiste des audits, a publié les résultats d'une enquête menée sur 1 000 américains au mois de septembre 2018. L'entreprise souhaitait savoir si les consommateurs sont intéressés outre-Atlantique par la, et si ces derniers sont prêts à payer plus pour la technologie qui devrait arriver d'ici 2020, mais qui ne prendra pas sa pleine ampleur avant 2025.Aux États-Unis, 92% des utilisateurs se disentde leur service Internet mobile, 87% de leur service fixe. Mais lorsqu'on recherche les personnes, ces statistiques tombent à 50% et 38%. Et alors qu'on pourrait penser que, insatisfaits de leur installation actuelle, ils s'intéressent de près à celle qui vient, ce n'est pas le cas : seuls 46% des répondants disent connaître le terme « 5G ».Une fois expliquée, la technologie 5G suscite plus d'enthousiasme, 62% des consommateurs la trouvant même, avec un intérêt encore plus fort chez les 18-24 ans (71%). Ce qui attire les personnes interrogées, c'est la fiabilité du réseau (à 32% pour le mobile et à 33% pour la maison). Chose étonnante, la vitesse n'est un argument prioritaire que pour 25% des Américains sur mobile et 15% sur fixe.En revanche, lorsqu'on touche au porte-monnaie, les sondés sont tout de suite moins emballés. En effet, seuls 33% d'entre eux accepteraient de payer plus cher pour profiter de la 5G à domicile, et encore moins (31%) sur mobile.Dans le monde entier, il faut pourtant s'attendre à des tarifs plus élevés qu'à l'heure actuelle. Le déploiement et la mise en œuvre de la technologie sont éminemment coûteux et les opérateurs voudront préserver et même accroître leurs marges.