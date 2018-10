La 5G va rapporter 1 300 milliards de dollars sur 10 ans, selon Intel

La 5G va « bouleverser le paysage des médias et du divertissement »

Un trafic de données qui va exploser d'ici 10 ans

a rendu public un rapport commandé à Ovum, agence spécialisée dans l'industrie des réseaux et des télécommunications. Et celui-ci a livré des résultats impressionnants. En effet, le rapport indique qu'au cours de la prochaine décennie, les entreprises issues du secteur des médias et du divertissement devraient gagner aux alentours d', soit 1 300 milliards de dollars ou 1 120 milliards d'euros,. Cela équivaut au PIB de pays comme l'Australie ou la Thaïlande et quasiment la moitié de celui de la France et du Royaume-Uni. Une bascule devrait véritablement s'effectuer en 2025, où les revenus liés à la 5G seront majoritaires.Alors que nous vivons seulement les prémisses de la 5G, celle-ci fait déjà fantasmer les économistes et les spécialistes du marketing du monde entier. « La 5G va inévitablement bouleverser le paysage des médias et du divertissement. Ce sera un atout concurrentiel majeur si les entreprises s'adaptent ». Cette affirmation de l'un des dirigeants d'Intel, Jonathan Wood, prend tout ce sens lorsqu'on prend connaissance des résultats détaillés du rapport fourni par Ovum.Dès 2022, la 5G représentera près de 20% du total des revenus mondiaux des médias sans fil, plus de 55% des revenus en 2025, une année charnière donc, et près de 80% des revenus en 2028.La faible latence liée à la 5G -vous lirez une vidéo sans qu'elle se bloque ni s'arrête- va naturellement accélérer la consommation de divers contenus et donner aussi son plein potentiel à des technologies comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, qui n'attendent que ça.En 2019, le trafic mensuel moyen par abonné 5G devrait être de 11,7 Go. En 2028, on estime celui-ci à 84,4 Go par mois.La 4G aura permis à des sociétés comme Netflix, Uber, Airbnb et Spotify de devenir ce qu'elles sont aujourd'hui : des mastodontes dans leurs secteurs respectifs. Alors, imaginons ce que nous réserve la 5G...