Huawei et Honor prennent une longueur d’avance dans la course à la 5G

Tout juste une poignée de semaine après le lancement du SoC Kirin 980 gravé en 7 nm et qui équipe les Huawei Mate 20 et 20 Pro , l'entreprise chinoise vient déjà d'annoncer qu'unest en préparation pour le premier trimestre de 2019.Toujours gravé en 7 nm, ce nouveau SoC offrira des performances supérieures au Kirin 980, mais surtout il intègrera un modem 5G : le. Huawei avait déjà présenté le modemlors du salon MWC 2018 de Barcelone, ce dernier est destiné aux équipements fixes contrairement au Baloog 5000.Bien que l'on en sache pour le moment très peu sur les caractéristiques de ce modem et de ce nouveau SoC, Huawei pourrait être l'un des premiers groupes à présenter un smartphone compatible 5G en 2019.Dans un entretien accordé à nos confrères Les Numériques , les responsables de Huawei (et de la marque Honor) détaillent la volonté du groupe pour devenir « le premier constructeur » à exploiter la 5G dans un smartphone. Seulement, bien d'autres fabricants sont dans la course, comme c'est le cas deou de. James Zou, responsable des ventes chez Honor, explique :dévoile aussi que Huawei et Honor seraient en train de travailler sur une batterie au graphène. En effet, le déploiement de la 5G soulève plusieurs préoccupations, notamment en ce qui concerne la consommation électrique des appareils face à cette technologie gourmande en ressource. Selon James Zou, le seul problème des batteries au graphène à l'heure actuelle "c'est le coût ".Enfin, la prochaine génération de puce mobile devrait être gravée en 5 nm selon le calendrier du groupe. Le responsable des ventes explique par ailleurs :Il ne fait aucun doute que la prochaine MWC de Barcelone nous réservera quelques surprises ! Néanmoins en France, il faudra attendre 2020 pour profiter du réseau 5G Le dernier rapport de l'ANFR fait état de nouvelles stations 5G expérimentales pour Orange et Bouygues, et de 1 000 sites supplémentaires en service concernant la 4G.