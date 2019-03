Oculus n'approuvera plus que les jeux vraiment capables d'intéresser les joueurs

Un store très surveillé pour proposer les meilleures applications en VR



L'Oculus Quest pourrait être commercialisé au second trimestre 2019



Mark Zuckerberg avait annoncé lors de la présentation de l'Oculus Quest que ce produit était « l». La filiale de Facebook dédiée à lacherche donc fort logiquement à soigner la sortie de son futur appareil grand public.Les développeurs pourront dans les prochains jours soumettre leurset figurer peut-être sur la boutique en ligne dédiée au Quest. Maisprévient dès à présent que son contrôle sera bien plus strict que celui appliqué par exemple aux applications mobiles dans les stores d'Apple ou Google.En plus de vérifier si l'application ou le jeu fonctionne sans problèmes majeurs, l'équipe dedéterminera à savoir si l'expérience est satisfaisante et assez engageante pour plaire aux premiers acheteurs du casque deSur le blog officiel d'Oculus , le directeur de la publication Chris Pruett parle d'un standard de qualité «» pour les applications dédiées au Quest. Les développeurs devront fournir au préalable un document conceptuel, détaillant le principe de l'application et ses spécificités uniques pour l'utilisateur.», ajoute Pruett.Oculus souhaite également par ce biais protéger les développeurs, et les informer dans les premières heures du développement qu'ils ne seront pas retenus avec la volonté de leur épargner un travail inutile et une perte d'argent.Les utilisateurs plus chevronnés pourront quoi qu'il en soit télécharger des applications rejetées par leen activant le mode Développeur sur leur casque VR. En ce qui concerne le casque Oculus Quest en lui-même, sa commercialisation pourrait survenir en même temps que la conférence F8, présentant les nouveautés des produits Facebook, et se tenant à la fin du mois d'avril.