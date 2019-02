Oculus : des détails sur le Rift S trouvés dans le logiciel PC

Système inside-out tracking

Un écart interpupillaire géré via le logiciel

Sia dernièrement renfloué son catalogue de casques de réalité virtuelle autonomes avec l' Oculus Go , puis l' Oculus Quest prévu pour l'année 2019, la filiale de Facebook ne délaisse pas pour autant les dispositifs compatibles avec les ordinateurs, du type Oculus Rift. Car la firme américaine compterait introduire un nouvel appareil de ce type connu sous le nomet mis au jour par TechCrunch en novembre 2018.Voilà maintenant qu'un bout de code repéré dans le logiciel Oculus pour PC nous en dit un peu plus sur la bête, comme le relaye le média spécialisé UploadVR . Il serait ici question de caméras intégrées, de sorte à se désolidariser des capteurs externes à installer préalablement. Pratique, pour débuter une expérience immersive plus rapidement.L'utilisateur pourrait également choisir entre unde 50 Hz ou 60 Hz, décrit comme une «», pour reprendre les propos d'UploadVR.Un réglage IPD (Interpupillary Distance) logiciel serait également de la partie : ajusterne s'effectuerait donc plus avec la molette du casque.