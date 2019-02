En 2018, les casques VR ont connu un bond de 30 % grâce au PSVR et à l'Oculus Go

Le Rift et le Vive, la fin d'une époque

Des prévisions à la hausse

Si vous pensiez la réalité virtuelle enterré six pieds sous terre, alors vous vous trompiez. Bien que cette technologie immersive ait connue une certainesuivie d'un léger coup de mou, les derniers chiffres publiés dans le rapport de SuperData mettent en exergue un intérêt certain pour ce domaine : l'année 2018 a ainsi enregistré une augmentation de 30 % des revenus par rapport à 2017, avec 3,6 milliards de dollars générés.Plusieurs éléments de réponse peuvent expliquer cette hausse : d'une part, le véritable succès du PlayStation VR, qui, depuis sa sortie en octobre 2016, ne cesse de trouver son public. Preuve en est avec les chiffres de ventes du quatrième trimestre 2018, estimés à 700 000 exemplaires écoulés. D'autre part, l'introduction de nouveaux modèles autonomes comme l'Oculus Go, dont le concept a véritablement séduit la communauté - 555 000 ventes au Q4 2018.Incontestablement, les deux dispositifs susmentionnés ont boosté le secteur de la réalité virtuelle au cours de l'année 2018. Car un véritable fossé a été creusé entre ce solide binôme et les autres casques concurrents. A titre d'exemple, 160 000 ventes ont été recensées pour l'Oculus Rift au dernier trimestre 2018, contre 130 000 pour l'HTC Vive. Des bilans loin du Go et du PSVR.SuperData n'hésite également pas à livrer ses précisions pour 2019 et les autres années à venir, tout en fournissant quelques explications par la voix de Stéphanie Llamas, à la tête du pôle VR/AR de l'organisme :, analyse-t-elle.Et de poursuivre : «», conclut Stéphanie Llamas. Ainsi, 2019 pourrait générer 6,2 milliards de dollars de revenus, contre 3,6 milliards en 2018. En 2022, ces chiffres pourraient même grimper à 16,3 milliards de dollars.