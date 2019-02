Disney développe ses premiers films en réalité virtuelle

Deux courts-métrages VR déjà validés par les studios

Disney ne veut pas se faire rattraper sur le terrain de l'innovation

Source : Cnet

Disney cherche à explorer tous les moyens technologiques lui permettant de raconter des histoires, et lasemble être l'un de ceux qui l'intéressent le plus.Lesont profité du festival du film de Sundance pour présenter, un court-métrage pensé pour les casques. Le film raconte la vie d'une famille et a été réalisé en 4 mois par les équipes du réalisateur Jeff Gipson. Disney a également annoncé à cette occasion qu'un autre projet de court-métrage en réalité virtuelle était actuellement en développement et réalisé par la même équipe.Selon son producteur Nicholas Russell, Disney souhaite expérimenter de nouveaux supports de narration pour accompagner l'entreprise vers les nouvelles plateformes de consommation de contenus : «».Cette décision de Disney fait écho à la stratégie mise en place par Bob Iger, président du groupe, qui fait de la prochaine plateforme de streaming Disney+ la priorité N°1 de l'entreprise.Disney veut rivaliser avec Netflix, qui en plus de sa domination sans partage dans le domaine de la vidéo à la demande, expérimente de nouveaux supports de narration. On pense notamment à l'épisode Black Mirror: Bandersnatch , qui propose au spectateur des choix qui influencent le scénario et qui a été un franc succès auprès de ses abonnés.Disney investit également dans le jeu vidéo en réalité virtuelle à hauteur de plusieurs millions de dollars, avec l'acquisition (entre autres) de la jeune pousse Jaunt VR.