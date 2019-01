Des chercheurs modélisent une tumeur cancéreuse en réalité virtuelle

De nouveaux traitements en vue ?

Source : Alphr.

C'est ce que met en avant Greg Hannon, professeur et directeur de l'Institut de Cambridge de Recherche contre le cancer.Récemment, des scientifiques de Cambridge ont décidé de développer un modèle 3D de tumeur dans le but de l'observer et l'étudier par le biais de la réalité virtuelle. Cette modélisation se base sur un échantillon réel de 100 000 cellules (environ 1 mm cube) provenant d'un véritable patient.Cette représentation numérique des cellules cancéreuses devrait permettre aux chercheurs d'étudier les cellules cancéreuses avec une extrême précision. Comme le précise le Professeur Greg Hannon, jusque-là «». La modélisation devrait ainsi permettre de comprendre le comportement des cellules cancéreuses entre elles, mais aussi avec les tissus environnants. L'objectif à terme étant, bien entendu, de concevoir des thérapies plus efficaces et moins invasives pour les patients.L'équipe de chercheurs a par ailleurs ouvert l'accès à cette modélisation à la communauté scientifique internationale, afin de faire bénéficier de leur travail à la recherche.