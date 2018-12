Feelreal veut ajouter des odeurs à la VR (beurk)

L'odeur de la VR

Depuis de longs mois maintenant, les détenteurs d'Oculus Rift, HTC Vive et autres PlayStation VR peuvent profiter d'une immersion sans précédent, grâce à la précieuse VR. Une réalité virtuelle qui permet de plonger littéralement dans ses jeux, applications et films favoris. Selon Feelreal, cette immersion pourrait être encore plus riche, en y ajoutant... des odeurs.En effet, à l'instar de ce que proposent certains cinémas, Feelreal souhaite permettre aux spectateurs de "" de certaines odeurs durant leur expérience VR. Un projet qui devrait être lancé très bientôt sur Kickstarter, et qui fonctionnera par le biais de petites capsules à insérer dans le dispositif.Ce dernier se chargera évidemment de diffuser la bonne odeur au bon moment, pour être parfaitement raccord avec l'application en cours de fonctionnement. En combinant les différentes senteurs, Feelreal annonce pouvoir proposer pas moins de 225 odeurs différentes." nous promet-on.Outre le divertissement (jeux vidéo, films...), Feelreal explique que son Sensory Mask pourra également être utilisé pour des sessions de méditation, et même pour de l'aromathérapie. Le concepteur promet une compatibilité avec les principaux casques VR du marché, dont les HTC Vive, Samsung Gear VR, Oculus Rift/Go et PlayStation VR. Reste à savoir maintenant quand cela sera disponible, et surtout à quel prix.