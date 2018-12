Après Paris, le plus grand parc d'attractions de VR d'Europe pourrait ouvrir à Marseille

De nombreuses expériences immersives

Tu croyais être le bienvenu sur Mars ? Raté !

Prépare toi à atterrir en plein champs de bataille avec tes potes... et garde la tête froide, l'objectif c'est pas de faire du tourisme ! 💣 pic.twitter.com/WTdjG9GbXf — ILLUCITY (@Illucity_FR) 18 décembre 2018



Une ouverture prochaine à Marseille



Il n'est pas éphémère, il n'est pas coincé dans une petite salle entre la boulangerie et le pub du coin, non. Illucity est un vrai parc d'attractions de 1 000 m2 , le plus grand d'Europe, qui accueille une vingtaine d'expériences de réalité virtuelle. Le tout premier parc Illucity, ouvert cinq jours par semaine (et fermé les mardi et mercredi), a trouvé sa place, sur le Parvis de la Cité des Sciences.Ce véritable parc d'aventures offre les meilleures expériences VR possibles. Casque, contrôleurs, fusil, backpack, accessoires haptiques... tout est fait pour que l'illusion opère, que les sens s'éveillent et que les joueurs profitent de tout ce que peut apporter la technologie, au point d'oublier dans quel monde ils se trouvent. Illucity propose à ses visiteurs de plonger dans l'univers vertigineux d', d'embarquer en équipe à bord d'un vaisseau spatial avec une périlleuse mission, ou de monter à bord du galion de Robert le corsaire, réputé pour être maudit.Alors que le parc parisien est ouvert depuis 12 décembre 2018, le site internet de Illucity fait déjà apparaître la mention « Marseille - Centre Ville » dans sa rubrique lieux, confirmant ainsi l'ouverture prochaine d'un second parc , dans la cité phocéenne.Plusieurs médias prévoient celle-ci au début de l'année prochaine. Il faudra sans doute attendre quelques mois de plus, et définir d'un lieu suffisamment grand et disponible dans le centre de Marseille pour pouvoir bâtir ce qui s'annonce comme un parc au moins aussi grand que celui de la capitale.