Les ventes du casque VR Pimax 8K sont ouvertes à tous

Caractéristiques alléchantes

Une page se ferme, une autre s'ouvre. Les casques de réalité virtuelle de la marque chinoise Pimax, longtemps cantonnés à un marché restreint composé de bêta-testeurs, entrent désormais dans la cour des grands.La commercialisation officielle des modèles 8K, 5K Plus et 5K Business Edition a été actée par l'entreprise , à l'origine d'une campagne de financement participatif très lucrative (4,2 millions de dollars récoltés).La patience sera cependant de mise. Un délai de 90 jours a été annoncé (livraison le 19 février, en théorie), alors que les tout premiers contributeurs devraient recevoir leur nouveau bijou entre le milieu et la fin du mois de janvier 2019. Pour rappel, leoffre une définition de 3840 x 2160 par oeil (7680 x 2160), accompagnée d'un taux de rafraîchissement de 80Hz et d'un FOV de 200 degrés, le tout pour 899 dollars... minimum.