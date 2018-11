Firefox Reality permet désormais de visionner des vidéos à 360°

Une interface revue et corrigée

Via : Tech Radar

Sorti en septembre dernier,se dote aujourd'hui d'une première mise à jour d'importance. Parmi les nouveautés notables, on trouve le support de sept langages supplémentaires, la possibilité d'effectuer des recherches à la voix, de redimensionner facilement les fenêtres, et de visionner des vidéos tournées à 360°.Firefox Reality 1.1 apporte ainsi le support des vidéos tournées à 360°, qu'elles soient hébergées sur YouTube ou ailleurs. La version s'accompagne également d'un mode Cinéma, qui permet d'assombrir l'arrière-plan virtuel lorsque vous visionnez une vidéo dans votre casque.Et puisqu'on ne navigue pas sur le Web de la même manière avec une souris ou un casque visé sur le visage, Firefox a dû repenser l'interface de son navigateur Reality. Il est désormais possible de redimensionner facilement les fenêtres du navigateur en saisissant l'un de ses points d'attache à l'aide d'une manetteLa version apporte également une flopée de petits ajouts tels que la possibilité de mettre des sites Web en favori (localement pour le moment), et un mode de navigation privée qui manquait fatalement à l'application jusqu'à présent.. Dans ses prochaines mises à jour, Mozilla espère inclure à son navigateur VR la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres simultanément et de synchroniser ses onglets avec d'autres appareils.