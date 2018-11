Sketch 360 : la nouvelle application Microsoft Garage pour créer des scènes VR

Gain de temps

Microsoft Garage, un vivier de nouveaux projets

Sipeut aisément compter sur ses employés pour faire tourner l'entreprise, le groupe américain n'hésite également pas à exploiter le savoir-faire de ses troupes à travers son programme, qui les encourage àen parallèle de leur emploi à temps plein. Et bien souvent, des applications aussi utiles que pratiques voient le jour après plusieurs mois, voire plusieurs années de travail.C'est typiquement le cas de, créée par Michael Scherotter, ingénieur au sein du pôle Microsoft Creative Experience. Visiblement passionné par les technologies immersives, et en particulier par les vidéos 360° et la réalité virtuelle, M. Scherotter s'est amusé à concevoir une application capable de transformer, peut-on lire sur Windows Central Certainspeinent parfois à véritablement visionner une scène. C'est ici que Sketch 360 intervient : l'outil est un moyen rapide et efficace pour prototyper une idée, la dessiner puis la transformer en un format en 360°, avant le long et fastidieux travail de modélisation 3D. Pour ce faire, les designers devront notamment se servir de l'application Windows Ink.Ce projet en rappelle d'ailleurs un autre, mais dans un autre registre : début 2018, le logiciel Ink to Code avait là aussi été imaginé par un employé de la firme de Redmond. Le principe ? Transformer un dessin effectué à la va vite en des lignes de code. Deux ans plus tôt, six applications , que sont Cache, Hearing AI, Project Copenhagen, Project Oceana, Project Santorini et Write ideas sortaient tout droit de Microsoft Garage.