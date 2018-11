Pack casque Sony Playstation VR (V2) + Camera + 2 jeux à 199€ pour le Black Friday

Le Playstation VR est l'accessoire idéal afin d'approcher pour la première fois le terrain de jeu inédit que constitue la réalité virtuelle. Il se raccorde tout simplement sur une PS4 et le Dualshock 4 de la console sert de contrôleur. Le casque est composé de deux écrans Oled et propose une fréquence de 120 images / seconde. La Playstation Camera, incluse dans le pack, vous reconnaît dans l'espace et permet de vous déplacer dans les mondes virtuels des deux jeux offerts avec le pack : VR Worlds et Astro Bot Rescue Mission.