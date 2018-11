Google fait breveter des rollers pour la réalité virtuelle

© Google

Se déplacer sans bouger de chez soi

Les limites de la démarche

Source : The Verge

La démocratisation de la réalité virtuelle est-elle en marche ? Google semble en tout cas déterminé à rendre les univers de jeux plus immersifs encore, grâce à sa nouvelle demande de brevet.Cette requête porte sur des «et/ou augmentée » (même si c'est surtout l'application à la VR qui semble visée). Concrètement, il s'agit d'une sorte de paire de rollers, munie de roulettes un peu particulières. Celles-ci font en effet office de tapis roulant, pour compenser votre mouvement et retranscrire vos déplacements dans l'univers virtuel. Autrement dit, en étant équipé(e) de ces chaussures et de votre casque de VR, vous marchez tout en restant sur place, et votre avatar avance.De plus, ces patins à roulettes (mobiles) agissent de façon omnidirectionnelle. Vous pouvez donc reculer, faire des pas de côté, et le dispositif se chargera de vous maintenir dans votre position.Toutefois, une demande de brevet ne présume en rien de la réelle volonté de Google de commercialiser ces chaussures du futur. Et si une telle technologie ne voyait jamais le jour, serait-ce vraiment regrettable ?À première vue, cela semble amusant de pouvoir agir véritablement sur la démarche de notre personnage. Mais quels jeux seront concernés ? Par exemple, pour un titre comme Fallout 4, l'univers semble si vaste que l'explorer à pied pourrait s'avérer. En d'autres termes, y a-t-il un réel marché pour une telle technologie ?Par ailleurs, comment assurer l'des utilisateurs, notamment quand ils courront ou danseront ? Les tapis roulants omnidirectionnels se heurtent déjà à ce problème, et y remédient en proposant un système de harnais. Cette technique ne pourra certainement pas s'appliquer dans ce cas. Il faudra donc imaginer une autre solution, d'autant que cette difficulté sera accrue par le fait que les joueurs auront également un casque devant leurs yeux.Personnellement, j'ai déjà du mal à garder l'équilibre sur des rollers en temps normal, alors avec un casque de réalité virtuelle...