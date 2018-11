Robert Rodriguez (Sin City, Machete) sort un court-métrage VR de 20 minutes

Vue à la première personne

La réalité virtuelle ne se cantonne pas uniquement aux jeux vidéo et à la pornographie . Bien au contraire : la culture, l'éducation, l'histoire ou encore le domaine médical sont autant de segments dans lesquels les technologies immersives apportent une valeur ajoutée. L'univers du cinéma, et plus globalement l'audiovisuel, s'est lui aussi approprié la VR depuis déjà plusieurs années.Ce nouveau prisme immersif a visiblement donné des idées à un certain Robert Rodriguez, réalisateur américain d'origine mexicaine célèbre pour ses filmset la saga. Le cinéaste a ainsi créé un court-métrage VR de 20 minutes aujourd'hui mis en ligne sur divers canaux de diffusion., c'est le nom du film, se veut être une expérience immersive passive, et non active. Comprenez : aucune interaction avec des contrôleurs n'est au programme.Qui dit immersion, dit vue à la première personne. L'utilisateur est ainsi projeté dans la peau d'un assassin faisant équipe avec une homologue nommée M-13 (jouée par Michelle Rodriguez, aperçue danset). Le duo part à la recherche d'une organisation meurtrière dans le seul et unique but de retrouver votre réelle identité, créée de toute pièce par ladite organisation. Durant le visionnage, un certain Norman Reedus () devrait aussi faire son apparition.Pour rentabiliser son projet, Robert Rodriguez a décidé de mettre en place une grille tarifaire divisée en deux : une offre de 9,99 dollars (actuellement à 4,99 dollars) sur les plateformes Oculus, Steam, Daydream, Viveport, Windows Mixed Reality et PlayStation VR, une autre à 7,99 dollars (actuellement à 3,99 dollars) sur Google Play Store et iOS. Dans tous les cas, une version 2D et 3D, tout comme des bonus spéciaux concernant la réalisation du film, ont été intégrés dans chaque forfait.est compatible avec les casques Oculus Rift, Oculus Go, HTC Vive, PlayStation VR, la gamme Windows Mixed Reality de Google et ses partenaires, Samsung Gear VR et Google Cardboard.