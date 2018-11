Illucity : le premier centre dédié à la réalité virtuelle débarque en France

Parc d'aventures en réalité virtuelle

La France à la traîne

Source : Capital

Vous avez certainement déjà vu apparaître les, de façon plus ou moins éphémère, dans les centres commerciaux ou les salles d'arcade. D'ici quelques jours, la nouvelle technologie disposera désormais de son propre espace à Paris.Le nouveau concept, nommé, déploiera son univers virtuel dans des locaux (bien réels) situés dans le XIXarrondissement de la capitale. C'est le groupe Ymagis, spécialisé dans les technologies numériques destinées au cinéma, qui a principalement œuvré pour l'ouverture de ce « parc d'aventures en réalité virtuelle ».Les visiteurs pourront ainsi s'essayer à une vingtaine de jeux, individuels ou collectifs, à la façon d'une salle d'arcade. La différence étant qu'ils seront munis d'un, de deux manettes et d'un mini-ordinateur, placé dans un sac à dos.Les prix devraient varier de 5 à 35 euros, en fonction du jeu choisi.espère ainsi attirer plus de 100 000 joueurs sur l'année 2019, pour amortir son investissement d'1,5 million d'euros.Clubic sera sur place aujourd'hui afin de découvrir ce nouvel espace, nous ne manquerons pas de vous proposer rapidement un reportage.Si la salle de réalité virtuelle semble novatrice en France, elle constitue déjà une réalité dans plusieurs pays. En effet, des concepts tels que « The Void » ou « Zero Latency » ont déjà vu le jour, dès 2015, aux États-Unis, en Australie, au Japon, ou encore en Espagne.Ymagis ne compte toutefois pas s'arrêter là, et prévoit déjà d'ouvrir d'autres salles dans l'Hexagone, dans le courant de l'année prochaine. D'autres acteurs pourraient également lui emboîter le pas, tels que « Spartrack VR », qui devrait voir le jour début 2019, dans le quartier de La Défense. Mais sur ce marché naissant, Ymagis espère que sa position de précurseur lui permettra de conserver une réelle avance.