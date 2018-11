Valve travaillerait sur un casque VR ainsi que sur un Half-Life VR

Pas de date de sortie mais déjà beaucoup de détails

Enfin le retour de Half-Life ?

C'est sur le site Imgur que plusieurs visuels du casque ont été postés.Les photos dateraient de juillet 2018 et présentent donc un tout nouveau modèle qui serait en phase de conception chez Valve. Il est effectivement possible de voir le logo de l'entreprise sur le circuit imprimé de l'appareil. Il ne s'agissait alors que d'une rumeur avant qu'un autre site ne vienne ajouter son grain de sel.Plusieurs sources indépendantes ont confirmé à Upload VR que ces photos représentent bel et bien un nouveau casque VR conçu par Valve. Il offrirait donc un champ de vision de 135°, pour une résolution de 1440 x 1600 (soit la même que sur un HTC Vive). Il pourrait aussi être vendu avec deux Knuckles, les manettes créées par Valve.Mieux encore, Upload VR a précisé qu'un jeu sortirait en même temps que ce casque. Il s'agirait tout simplement d'un Half-Life VR, qui pourrait être un prequel à la saga plutôt qu'un véritable troisième épisode. Ce dernier est pourtant attendu depuis déjà de nombreuses années par les joueurs du monde entier...Pour le moment, Valve n'a pas fait de déclaration à ce sujet et il faut donc prendre tout ce que vous venez de lire avec des pincettes. Rappelons que l'entreprise s'était associée à HTC pour sortir conjointement le Vive en 2016. Valve n'a jamais créé son propre casque de réalité virtuelle... jusqu'à aujourd'hui ?