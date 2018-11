Le casque HTC Vive Focus, bientôt disponible partout dans le monde

Un casque autonome complet

Des logiciels intégrés au casque

Source : The Verge

Après une période d'exclusivité sur le marché chinois,annonce en grande pompe la disponibilité de son casque de réalité virtuelleL'appareil est autonome, aucune connexion à un PC n'est requise pour le faire fonctionner. Il est équipé d'une pucede Qualcomm, et dispose de deux écrans OLED d'une résolution de 1440 x 1600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz et de haut-parleurs intégrés. Le champ de vision est lui de 110° et l'autonomie de 3 heures. Il est livré avec un contrôleur sur 3 axes.L'appareil est disponible pour tous, mais HTC insiste bien sur le fait que son produit est destiné en priorité aux professionnels. Il est fourni avec l'application de travail collaboratif, permettant de connecter jusqu'à 20 utilisateurs simultanés sous la forme d'avatars animés.La suite logicielle intègre un outil de présentation PowerPoint dans l'espace de, un outil de dessin en 3D ou encore un outil de capture d'images pour prendre des clichés et les partager avec les collaborateurs et de prise de notes.Microsoft a développé un plug-in spécialement pour la plateforme, permettant d'intégrer Outlook 365 et d'organiser des réunions de travail virtuelles, en invitant les participants via un QR Code.Le prix du HTC Vive Focus est de 699€, un prix bien plus élevé que ses concurrents comme l'Oculus Go qui lui démarre à 219€, et qui s'explique par son positionnement professionnel.