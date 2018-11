ZOTAC VR GO 2.0 : la nouvelle version du "sac à dos" de la réalité virtuelle

VR GO 2.0 : les caractéristiques

Une autonomie faiblarde

Profiter d'expériences enreliés à un ordinateur était autrefois inenvisageable. Depuis l'arrivée deset des casques autonomes - l' Oculus Quest , l' Oculus Go ou encore l' HTC Vive Focus -, cette éventualité est désormais envisageable. Et parmi les acteurs spécialisés dans les sacs à dos dédiés à la réalité virtuelle, se trouvent notamment MSI, HP ou encoreCe dernier a d'ailleurs sorti une seconde version de son dispositif : le VR GO 2.0 , qui se veut plus compact et ergonomique que le modèle premier du nom. Les équipes de l'entreprise basée à Hong-Kong ont développé ici un backpack plus puissant, capable, selon elles, d'offrir des expériences immersives ultra fluides. En témoigne la fiche technique du produit : un processeur Intel Core i7 six cœurs cadencés à 2.4 GHz et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1070.Le VR GO 2.0 embarque également 16 Go de mémoire DDR4, un disque dur SSD de 240 Go de stockage (extensible avec des cartes SD/SDHC/SDXC) ainsi que six sorties USB 3.0 et une sortie USB 3.1 Type C. Un indicateur vous permettra aussi de connaître l'état des batteries avant de débuter une expérience. Les batteries, justement, restent en revanche insuffisantes.La page du produit indique en effet un temps d'utilisation d'1h30 seulement, soit une autonomie aujourd'hui obsolète si l'on veut profiter de contenus immersifs durant plusieurs heures. ZOTAC se rattrape par ses batteries amovibles capables de se changer rapidement, et de reprendre du jus par le biais d'une recharge externe. Le prix du VR GO 2.0 et sa date de commercialisation restent encore un mystère.