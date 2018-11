Réalité virtuelle : le cofondateur d’Oculus VR tacle les casques pas chers

Gratuit, c'est encore trop cher

Don't stop believing



L'Oculus Quest, le casque de VR autonome de Facebook, sortira en avril 2019 à partir de 399$. © Facebook

Pour le cofondateur d', écarté de ses fonctions en 2017 après l'aveu de ses inclinaisons vers l'alt-right américaine, la seule chose qui compte en matière de réalité virtuelle, c'est l'engagement. Un engagement que les solutions actuelles sont incapables de générer.Dans son billet , intitulé, Palmer Luckey étaye son hypothèse en déclarant que si un grand nombre de personnes ont pu acquérir un casque de réalité virtuelle depuis la démocratisation de la technologie en 2016,. Il table d'ailleurs sur un maximum de 50 millions d'utilisateurs à l'horizon 2020.», écrit le cofondateur d'Oculus, «». Un manque d'engagement criant, que Palmer Luckey», dit-il plus loin, en gras dans le texte. Et l'auteur du billet de déplorer quelques lignes plus loin que cette «» ne reçoive pas les louanges qu'elle mérite.Dans un dernier paragraphe aussi envolé que prophétique, Palmer Luckey renouvelle sa foi profonde dans le secteur de la réalité virtuelle. «», peut-on y lire, avant de découvrir, quelques lignes plus bas, l'existence d'Les « True Believers » (Vrais Croyants, en français), en majuscule, sont ces gens qui, à l'instar de Palmer Luckey, croient profondément au décollage de la réalité virtuelle, «».Pourtant, après la démission la semaine dernière de Brendan Iribe , l'autre cofondateur d'Oculus, la réalité virtuelle perd l'un de ses plus fidèles avocats au sein de Facebook - à qui appartient depuis 2014 la société. Facebook qui, d'ailleurs, sortira en avril prochain l'Oculus Quest , un casque de réalité virtuelle 100% autonome, destiné au jeu vidéo. L'est, pour sa part, un projet en suspens.