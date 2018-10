Maquette, l'outil de création d'expériences VR de Microsoft

Un logiciel de prototypage en réalité virtuelle

Un projet multi-plateforme pour tous les développeurs VR

C'est très discrètement quea lancé Maquette, son dernier logiciel à destination des développeurs. Disponible actuellement dans une bêta fermée, cet outil de création permet de créer rapidement des prototypes enLa solution développée par les équipes de Microsoft est présentée dans une courte vidéo qui donne les différentes possibilités de création dans l'espace virtuel. On y voit ainsi un concept de jeu vidéo créé en temps réel, mais aussi une boutique de chaussures pour visualiser le parcours client ou encore une représentation de l'espace à 360° pour une découverte ludique par des élèves ou des étudiants.L'ensemble propose à la fois des icônes 2D, des menus ou du texte, en plus d'éléments en 3D. Microsoft souhaite visiblement en faire un outil incontournable des développeurs en réalité virtuelle puisqu'il propose un plug-in permettant d'importer les objets et scènes conçues dans Unity, le moteur de jeu multi-plateforme massivement utilisé dans l'industrie du jeu vidéo.Maquette est compatible avec les principaux casques VR, dont évidemment ceux tournant sur l'écosystème Windows Mixed Reality (dont) mais également l'et leest un projet interne, conçu pour aider les designers de Microsoft à explorer les possibilités offertes par la réalité virtuelle. Le logiciel a suffisamment convaincu pour que l'éditeur se décide à le proposer au plus grand nombre. L'éditeur promet de l'améliorer au fil des semaines, selon les retours des premiers utilisateurs.