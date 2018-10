Oculus vous invite à signaler les abus dans la réalité virtuelle

Enregistrer les abus en vidéo pour les signaler à Oculus

Éviter les infractions au code de conduite d'Oculus

Pour s'assurer que ses utilisateurs respectent le code de conduite de la plateforme, Oculus propose désormais un outil d'enregistrement vidéo qui facilite. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour l'et le, et le sera sur l'le mois prochain.Ce nouvel outil est présenté sous la forme d'une option, sélectionnable depuis n'importe quelle application de réalité virtuelle. Si vous souhaitez dénoncer un comportement inapproprié, vous pouvez alors soit décrire l'incident à l'écrit, soit choisir l'option « Rapport vidéo » (« Video report »). Dans ce cas, un enregistrement est lancé, pour une durée maximale de deux minutes et demie, et sera ensuite analysé par les équipes d'Oculus.La société en a également profité pour annoncer une autre fonctionnalité, vous permettant de diffuser votre écran sur votre smartphone ou votre tablette Tous les utilisateurs d'Oculus sont tenus de respecter son code de conduite. Ce dernier interdit notamment tout « contenu sexuellement explicite, obscène ou inapproprié », ainsi que la promotion de violence ou d'activité illégale, les menaces envers les autres joueurs, ou encore les propos haineux ou racistes.Contrôler ces infractions représente un véritable défi pour Oculus. La filiale de Facebook est en effet confrontée aux mêmes problèmes d'abus que d'autres plateformes sans réalité virtuelle, mais cette technologie facilite également d'autres comportements, tels que la simulation d'actes violents ou sexuels. Et à une période où Oculus tente de conquérir de nombreux utilisateurs, il apparaît crucial de pouvoir réaliser efficacement ce ménage virtuel.