Les casques VR 5K et 8K de Pimax en précommande

Du très haut de gamme

Pimax propose donc ses deux casques VR en précommande . Le premier est un modèle 8K qui coûte tout de même la somme conséquente de 800 $. Pour ce prix-là, vous n'avez que le casque sans aucun autre périphérique comme un SteamVR Controller ou une station de base. C'est la même chose pour la version 5K Plus vendue 599 $.Rappelons que Pimax avait récolté pas moins de 4,2 millions de dollars lors de sa campagne Kickstarter afin de financer les casques en question. Les prix annoncés étaient alors compris entre 450 et 500 $ pour le 8K contre 350-400 $ pour le 5K Plus. Nous sommes donc bien au-dessus de ces estimations.Les deux casques embarquent tout de même un champ de vision horizontal de 200 degrés contre 110 du côté du HTC Vive Pro. Le modèle 8K comprend deux écrans 4K OLED d'une résolution de 3840 x 2160 chacun, à 80 Hz. Le 5K Plus possède deux écrans LCD 2560 x 1440 à 90 Hz. Le temps de latence annoncé est inférieur à 15 ms.