Oculus Go : vous pouvez désormais partager ce que vous voyez à vos amis

Pas encore de diffusion sur grand écran



Démonstration du Headset Casting sur l'Oculus Go. Source : Oculus

Signaler des contenus abusifs depuis n'importe quelle application

Disponible dès aujourd'hui, la fonctionnalité de diffusion nécessite néanmoins d'être connecté au même réseau Wi-Fi que l'hôte.Encore en bêta, la fonctionnalité deest pour le moment limitée aux smartphones et tablettes équipées de l'application Oculus. Le casquevissé sur la tête, il vous suffira de cliquer sur le bouton "Cast" pour commencer à diffuser ce que vous voyez sur votre réseau Wi-Fi.Vous l'aurez compris : il n'est pour le moment pas question de diffuser du contenu en réalité virtuelle sur votre téléviseur, à l'instar du PlayStation VR. Le casque de Sony permet en effet la plupart du temps de "dupliquer" l'affichage sur la télévision pour permettre à tous d'en profiter.Mais l'Oculus Go étant un casque autonome , le procédé est en tout point différent.Autre nouveauté apportée par la dernière mise à jour de l'Oculus Go : la possibilité de signaler des contenus inadaptés ou abusifs facilement, et depuis n'importe quelle application. L'objectif étant pour Oculus de rendre l'expérience de réalité virtuelle "".Des nouveautés bienvenues sur le casque le plus accessible des usines Oculus, mais qui ne dissipent pas pour autant les incertitudes concernant l'avenir de la société rachetée par Facebook. Mercredi dernier, Brendan Iribe, cofondateur d'Oculus, a démissionné de ses fonctions , et le développement de l'Oculus Rift 2 serait totalement à l'arrêt.Dans les prochains mois, Facebook espère séduire avec la sortie de l'Oculus Quest, un casque de réalité virtuelle autonome et dédié au jeu