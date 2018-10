Brendan Iribe, cofondateur d'Oculus, quitte Facebook

L'avenir d'Oculus, source de tensions entre Oculus et Mark Zuckerberg

Facebook accusé régulièrement de dévoyer ses acquisitions

Et encore un départ chez. Le cofondateur d', Brendan Iribe a annoncé ce lundi 22 octobre quitter immédiatement ses fonctions. Il démissionne de la branche dédiée à la réalité virtuelle, comme de ses responsabilités au sein de Facebook explique The Verge Pour annoncer la nouvelle, il a posté un message sur sa page Facebook : «».Les raisons de son départ ne sont pas données dans son post. La semaine dernière, on apprenait que Facebook réorganisait totalement sa division Oculus, mettant tous ses efforts au service de l'Oculus Go, son produit grand public à moins de 200€ et de l' Oculus Quest , tout juste présenté et dédié au jeu. L'Oculus Rift 2, l'appareil le plus avancé technologiquement de l'entreprise était quant à lui arrêté. Il n'était déjà pas présent lors de l'Oculus Connect, la conférence annuelle donnée par la société.De multiples sources évoquent également des divergences entre Iribe etsur le futur d'Oculus au sein de Facebook et la direction donnée à la division VR au sein du réseau social, indique TheVerge.Il rejoint la longue liste de cadres dirigeants d'entreprises acquises par Facebook qui ont claqué la porte ces dernières semaines. Pas plus tard que le mois dernier, les cofondateurs d'Instagram Kevin Systrom et Mike Krieger avaient quitté le navire, suite à des conflits internes entre les deux hommes et Mark Zuckerberg à propos du management qu'opérait Facebook sur leur réseau social.