DextrES, des gants ultra-légers pour manipuler des objets en VR

Huit grammes par doigt

Une très faible puissance pour fonctionner

Aujourd'hui, s'affranchir des câbles fait indéniablement partie des enjeux du domaine de la réalité virtuelle : l'Oculus Quest, l'Oculus Go, l'HTC Vive Focus ou encore le Pico Neo participent à cette petite révolution. Mais les enjeux de demain portent sur des technologies bien plus poussées susceptibles de transformer du tout au tout une expérience immersive : les produits dits « haptiques », comme les combinaisons ou les gants, se placent au cœur de cette évolution.Les derniers travaux menés par les chercheurs de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) ont ainsi abouti à un prototype de gants à retour haptique ultra-légers et flexibles : les DextrES. Présentés dans un document officiel disponible sur le site de l'EPFL, les DextrES vous donnent la sensation de toucher, manipuler et sentir des objets au sein d'un environnement en réalité virtuelle.Dans l'idée, le principe rejoint celui de Ready Player One (2018) - film éponyme réalisé par Steven Spielberg - dans lequel les utilisateurs s'équipent dans leur intégralité d'une combinaison haptique, accompagnée d'une paire de gants avec lesquelles les frontières du réel et du virtuel sont totalement confondues. Les DextrES n'atteignent pas encore ce palier technologique, mais tentent de s'en approcher.Les équipes universitaires ont surtout focalisé leurs efforts sur le poids et les dimensions de leur produit : huit grammes par doigt - soit 40 grammes au total - et d'une épaisseur de 2 millimètres. Fabriqués en nylon, les gants accueillent des lames métalliques fixées sur la partie supérieure de chaque doigt, et capables de se chevaucher selon les mouvements de l'utilisateur. Un isolant électrique les sépare. Futura Sciences détaille avec précision le phénomène physique qui suit :. C'est à ce moment-là que l'utilisateur aura la sensation de manier un objet réel... dans un espace immersif.Son autre point fort réside dans sa capacité à fonctionner avec une très faible énergie seulement : quelques milliWatts et 200 V au total. Les DextrES n'en restent pas moins qu'un prototype n'ayant pas vocation à débarquer sur le marché d'ici les prochains mois.