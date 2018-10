Un prototype du casque AR Microsoft HoloLens vu dans une vidéo de la NASA

La Nasa nous laisse découvrir un Hololens de toute première génération

Le 10 octobre dernier, laa publié une vidéo montrant une visite virtuelle de laà l'aide d'un casque, réalisé par Microsoft. Les plus attentifs auront vite repéré un design jamais vu et spéculé rapidement sur l'annonce prochaine d'un nouveau modèle du casque deAlex Kipman, faisant partie de l'équipe travaillant sur les technologies cloud et IA chez l'éditeur a rapidement coupé court aux rumeurs. Non, le casque HoloLens n'est pas un nouveau modèle, mais un prototype réalisé avant le lancement commercial de la première version. Quoi qu'il en soit, cette visite virtuelle de Mars reste stupéfiante.