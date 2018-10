Vit-on dans une simulation ? Des scientifiques mettent la théorie à l'épreuve

Des scientifiques cherchent à prouver l’hypothèse avancée par Elon Musk selon laquelle notre réalité n’est qu’une grande simulation.

Des expériences pour distinguer la réalité physique de la simulation

La physique quantique pour savoir si nous sommes dans une simulation

Source : NBC News.

Lors de son passage au podcast animé par Joe Rogan, Elon Musk détaillait son point de vue :Si la théorie peut paraître farfelue, elle ne cesse d'attiser la curiosité de scientifiques et de chercheurs tels que Scott Aaronson, chercheur en informatique à l'Université du Texas à Austin, Thomas Campbell, ingénieur à la NASA, Nick Bostrom, philosophe à l'université d'Oxford et même l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, qui ont appelé cette hypothèse la « théorie de la simulation ».Pour démontrer que nous vivons bien dans une simulation géante, certains scientifiques comme Scott Aaronson ont commencé àD'autres, comme Thomas Campbell, font le parallèle avec les jeux vidéo en avançant le fait que dans ces simulations, les concepteurs se concentrent sur ce que les joueurs peuvent voir en simulant seulement ces parties. En partant du principe que les créateurs de notre réalité virtuelle ont adopté le même mode de fonctionnement, il estime que les détails qui confirmeront cette « théorie de la simulation » se trouvent dans. En effet, les architectes de notre simulation se seraient moins concentrés sur cette partie plus difficilement visible.Enfin, il ne faut pas oublier que les progrès de l'antelligence artificielle et de l'informatique pourraient aussiUne fois que ces simulations auront été mises au point par l'être humain, nous pourrons se demander à quel stade de la simulation d'origine nous nous trouvons.