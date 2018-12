"Le grand O" de Philip K. Dick bientôt sur HTC Vive et Oculus Rift

Disponible sur le PSVR courant 2019

Aucune version française

The Man in the High Castle, Blade Runner, Minority Report, Total Recall : on ne compte plus vraiment les chefs-d'oeuvre littéraires de l'écrivain Philip K. Dick, mort en 1982, et dont les livres ont fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. Mais cette fois-ci, c'est enque se décline l'un de ses travaux :Développé par le studio de production Secret Location, « The Great C » est le tout premier projet de l'artiste américain adapté en réalité virtuelle. Sélectionnée pour le festival international Mostra de Venise début septembre, l'expérience immersive de 37 minutes sera ainsi disponible sur les casques de réalité virtuelle Oculus Rift et HTC Vive dès le 9 octobre prochain . Avant de s'inviter sur le PSVR dans le courant de l'année 2019.« The Great C », c'est l'histoire d'une société dystopique où règne sans partage un super-ordinateur appelé... The Great C. Chaque année, les survivants de ce monde post-apocalyptique doivent lui envoyer un individu en guise de sacrifice. L'expérience immersive se concentre une femme nommée Clare, dont le fiancé a été sélectionné pour effectuer ce fameux pèlerinage annuel, peut-on lire sur Steam Face à cet événement qui bouleverse sa vie, la jeune femme est confrontée à un dilemme : respecter les règles strictes qui régissent sa société ou se rebeller contre ce système perçu comme injuste. A noter que le contenu VR ne sera pas disponible en langue française, toujours selon la page de Steam de l'expérience.