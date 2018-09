Facebook dévoile son nouveau casque de réalité virtuelle : l'Oculus Quest

Un modèle enfin autonome et plus simple à utiliser pour le grand public

Plus de 50 jeux au lancement

Mark Zuckerberg a profité de la 5édition de l', la conférence dédiée à la, pour dévoiler le nouveau casque de réalité virtuelle, l'Le dernier né des équipes d'atteint enfin l'autonomie, une caractéristique très attendue pour toucher le grand public, qui ne montre pas encore un intérêt pour une technologie jugée trop complexe.Pour Mark Zuckerberg, Oculus Quest atteint leparfait en ajoutant des gâchettes pour contrôler l'interface et une détection des mouvements ne nécessitant plus de capteurs externes.Le système de tracking, baptisé, est constitué de quatre capteurs situés aux coins du casque et combinés à des algorithmes de vision par ordinateur pour calculer la position de l'utilisateur en temps réel (avec un rafraîchissement toutes les millisecondes). Il dispose également d'une technologie alertant l'utilisateur s'il se rapproche trop près d'un obstacle dans son salon. Il se base sur un gyroscope et un accéléromètre pour détecter les murs, mais également tous les objets dans la pièce, comme les tables basses ou un canapé.Le casque comprend deux écrans d'une résolution de 1600 x 1440 pixels par œil, un taux de pixels supérieur à celui de l'avec un angle de vue élargi. Il possède également des enceintes intégrées au casque pour la partie audio. La version de base intégrera 64 Go de stockage pour le téléchargement des applications.Lors de la présentation,a invité sur scène les équipes de Lucasfilm pour faire une démonstration d'un titre spécialement conçu pour le Quest. Le titre, dont le nom de code est 6DOF, est une expérience centrée autour de Dark Vador. Les développeurs indiquent qu'il «» Il fera partie des titres de lancement, aux côtés de titres développés par les studios Insomniac (à l'oeuvre sur le dernier Spider-Man sur PS4) ou encore Halfbrick, le développeur de Fruit Ninja. Lecomplet sera dévoilé l'année prochaine, peu avant le lancement du produit.Les expériences développées pour l'Oculus Rift et tournant sur PC ne seront pas compatibles avec l'Oculus Quest, en raison d'une puissance insuffisante fournie par les puces intégrées dans le casque et dont les caractéristiques n'ont pas encore été communiquées.Plus de 50 jeux sont annoncés au lancement du casque, prévu pour le printemps 2019. Il sera lancé au prix de 399$ outre-Atlantique, et on peut s'attendre à un prix de 449€ en Europe.