Casque VR : le Pimax 8K au gigantesque champ de vision débarque fin septembre

Bienvenue au Pimax 5K Plus

Un Pimax 8K+ annoncé

Il s'est fait attendre, le voilà enfin qui débarque dans le foyer de tous ses. Le, casque de réalité virtuelle dont la campagne de financement participatif a battu des records dans le secteur de la VR (4 236 618 dollars récoltés entre le 19 septembre et le 3 novembre 2017, auprès de 5 946 donateurs), va enfin être envoyé aux nombreux contributeurs ayant participé au projet, et ce dès la fin du mois de septembre.Robin Weng, PDG de l'entreprise chinoise, a en effet confirmé la nouvelle à l'occasion d'une interview accordée à la chaîne Youtube MRTV, dans le cadre d'un événement privé berlinois spécialement réservé aux contributeurs. Et de préciser que la version 5K va elle aussi être envoyée. Cerise sur le gâteau, M. Weng a profité de cet entretien pour lever le voile sur un troisième modèle, baptiséPeu d'informations ont été livrées sur ce dernier. A peine sait-on que sa densité de pixels sera supérieure à celle du Pimax 5K, dont la définition des écrans atteint 2560 × 1440. Aucune date de sortie, ni prix, n'ont été communiqués. Mais sachez que les propriétaires d'un 5K auront la chance de recevoir gratuitement cette version. Un beau geste de la part du CEO de la firme asiatique.Concernant le Pimax 8K, il sera intéressant de jeter un œil aux premiersde la communauté, même si une poignée de privilégiés avait pu tester en avant-première le produit de la marque chinoise. Cette dernière avait d'ailleurs annoncé que le coup d'envoi de la production de ses casques avait débuté en juillet, laissant présager un lancement officiel d'ici la fin de l'année 2018. C'est désormais chose faite.Pour rappel, le Pimax 8K est doté de deux écrans LCD de 3840 x 2120 pixels dont les diagonales tutoient les 5,5 pouces. Sa grande force réside en son FOV (, ou champ de vision) : 200°, soit le meilleur du marché à l'heure actuelle. Au fil des dollars récoltés, de nombreux objectifs technologiques ont aussi été atteints : solution sans fil,, contrôleurs, système decompatible avec SteamVR 2.0.Et pour couronner le tout, Robin Weng a évoqué les contours d'un nouveau projet : unen édition limitée, qui intégrera nativement une définition de 4K par écran - le Pimax 8K le prend en charge grâce à la technique de l'. Autant de nouveaux grands chantiers probablement boostés par la levée de fonds en série A bouclée avec succès en décembre 2017 , lui ayant permis d'amasser pas moins de 15 millions de dollars.