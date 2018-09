VR : Viveport est désormais compatible avec l'Oculus Rift

HTC en quête d'une nouvelle clientèle

Réduire l'écart entre l'Oculus Rift et le HTC Vive

L'ouverture de la plateformepour les titres Oculus Rift marque un tournant pour le fabricant taïwanais, mais aussi pour les utilisateurs de casques de réalité virtuelle comme pour les développeurs de contenus VR. En effet, les jeux et applications créés pour le Rift pourront désormais être référencés sur Viveport, cela devrait permettre à HTC d'attirer une large et nouvelle clientèle. Alors que la boutique n'était pour le moment ouverte qu'aux propriétaires de casques, le fabricant espère maintenant doubler son nombre d'abonnés en élargissant son catalogue de jeux et en proposant une offre par abonnement avantageux, comparé à ce qui se fait sur l'Oculus Store. Actuellement au nombre de 500, les jeux et applications disponibles sur Viveport devraient voir leur chiffre gonfler dans les prochains mois, ce qui rendra la plateforme bien plus séduisante pour les joueurs et les développeurs de contenus.L'abonnement Viveport devrait largement aider HTC à convaincre cette nouvelle clientèle puisqu'il permet de découvrir jusqu'à 5 titres, d'abord gratuitement pendant 14 jours puis avec un forfait mensuel variant entre 5 et 10€ / mois suivant l'offre sélectionnée. En sachant que le catalogue de Viveport devrait s'étoffer et que de nombreux jeux récents sont généralement vendus 40 € surou, nul doute que l'abonnement à Viveport (avec lequel il est possible de renouveler les cinq jeux tous les mois) devrait connaître un franc succès.L'Oculus Rift est encore de loin le casque de VR le plus utilisé, du moins sur la plateforme de Valve. Steam a dévoilé pour le mois d'août 2018 que l'Oculus Rift devance le HTC Vive de 4 % en termes d'utilisation sur Steam. Bien évidemment, les jeux disponibles en exclusivité sur le Rift font certainement pencher la balance en sa faveur, comme c'est le cas avec le jeulancé fin juillet.La concurrence est donc rude pour HTC dans un secteur largement dominé par Steam et l'Oculus Store, mais le remaniement de Viveport et son système d'abonnement devrait permettre au constructeur de réduire un peu l'écart sur son rival.